Matthews en BikeExchange kunnen enkel lof betuigen voor de winnaar: "Wout van Aert is een heel speciale atleet"

Hoe diep Matthews ook ging, Wout van Aert was te sterk en te snel voor hem. Lof voor de ritwinnaar kwam achteraf ook vanuit het kamp van BikeExchange-Jayco.

Al moet Michael Matthews toch horendol worden van die tweede plaatsen. In de Tour doen die nog een tikkeltje meer pijn. In Longwy werd Matthews tweede achter Pogacar, in Lausanne achter Van Aert. "Ik begon als eerste te sprinten, maar werd geklopt door Wout van Aert op de streep. Er was gewoon één renner sterker dan mij", deed de Australiër het relaas op de site van zijn ploeg.

INGESLOTEN

En zeggen dat Van Aert eerst ingesloten geraakte, wat Matthews ook had opgemerkt. "Op tweehonderd meter van de meet zaten velen, inclusief Pogačar en Van Aert, wat ingesloten aan de linkerkant. Ik hoopte dus dat ik een gat kon slaan, maar ik was net niet snel genoeg."

Matt White, sportdirecteur bij BikeExchange-Jayco, kan enkel met bewondering naar de prestaties van Van Aert kijken. "Wout van Aert is een hele speciale atleet", klinkt het.