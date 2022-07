Pogačar vreest de hitte niet en zou bij positieve Covid-test naar huis gaan: "Ik zie mezelf niet als een 'Kannibaal'"

Is Tadej Pogačar dan echt de nieuwe Eddy Merckx? Als 'Kannibaal' ziet hij zichzelf niet. De hitte, kan die hem misschien van een Tourzege houden? Pogačar heeft er toch niet al te veel schrik van.

Het valt op hoe Pogačar als favoriet voor de eindzege verschillende keren al voor de ritzege ging. Een beetje à la Eddy Merckx, die ook altijd maar wou winnen. "Wie wil er niet elke dag winnen? Maar ik zie mezelf niet als een 'Kannibaal'. Gisteren bijvoorbeeld hebben we gewoon tempo gereden. Mijn ploegmaats delen ook zelf hun inspanningen in. Ik leg hen de wet niet op. Ze weten wat ze moeten doen."

UITKIJKEN NAAR LANGE BEKLIMMINGEN

Ondanks de hoge verwachtingen is de eindwinst voor Pogačar ook nog niet binnen. Bij Jumbo-Visma hopen ze dat de lange klimmen Vingegaard het best liggen. "We zullen zien wat de waardeverhoudingen zijn op de lange beklimmingen. We hebben al enkele klimmen achter de rug, maar die waren niet allemaal superzwaar. Onder meer de rit naar Alpe d'Huez is belangrijk. Ik heb vertrouwen in mijn vorm."

Wat verwacht hij van die rit? "Het gaat een interessante en mogelijk legendarische rit worden. Het zal plezant zijn om er naar te kijken op tv, het zal minder fun zijn om die berg op te rijden." Ook door de hitte. "Ik heb voor de Tour al getraind in de warmte. Niet in hittekamers ofzo, het is onze job om op de weg te rijden. Ik heb twee keer Alpe d'Huez op gereden bij 37 graden Celsius. Ik weet dus wat gaat komen. Ik ben niet bang."

LANG IN DE HITTE NIET GEZOND

Er wordt nochtans geopperd dat het geen specialiteit van Pogačar is om in de hitte te rijden. "Ik denk niet dat iemand graag urenlang in hete temperaturen rijdt. Ik denk zelfs niet dat het gezond is. Ik hoop dat we alles correct doen en onszelf koel houden, zodat we een behoorlijke koers kunnen rijden."

Hoe kijkt de leider in de Tour ondertussen naar het Covid-verhaal? Een positieve test staat niet automatisch gelijk aan een opgave. "Als je positief test en je bent voor meer dan 32% besmettelijk, is het niet goed dat je de staff en andere renners rondom je hebt. Het beste is om bij een positieve test naar huis te gaan, of je nu de gele trui draagt of niet. Als je het virus hebt, is het niet gezond om verder te koersen."