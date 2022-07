OFFICIEEL: drieklapper voor Intermarché-Wanty-Gobert: Loïc Vliegen en twee ploegmaats verlengen contract

Intermarché-Wanty-Gobert kondigt een drieklapper aan contractverlengingen aan. Loïc Vliegen is één van de renners die heeft bijgetekend.

Van die drie renners die zich langer verbonden hebben aan de ploeg, is Loïc Vliegen de enige Belg. Naast Vliegen hebben ook Boy van Poppel en Simone Petilli bijgetekend tot het einde van 2023. Het zijn allen renners die zich duidelijk vertrouwd voelen met hun huidige omgeving. Vliegen koerst voor deze ploeg sinds 2019, Van Poppel en Petilli sinds 2020.

Vliegen is zowat de luitenant van Biniam Girmay. Daarnaast reed onze landgenoot dit jaar al vijf top 5-noteringen bij mekaar. "Ik heb duidelijk de vruchten geplukt van een wedstrijdprogramma op maat. De familiale sfeer die binnen en buiten de grenzen van de teambus bewaard wordt, door bijvoorbeeld onze partners, maakt me gelukkig."

3 GOOD NEWS AT ONCE!



We are thrilled to extend the contracts of Simone Petilli, Boy van Poppel & Loïc Vliegen, three loyal members of the Intermarché-Wanty-Gobert family 🤩



Read more ➡️ https://t.co/VxVsDk7oxk pic.twitter.com/Yvy6vpTbV2 — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) July 12, 2022

Een gelijkaardig verhaal is te horen bij de andere renners die hun contract verlengden. "Ik ben heel gelukkig dat ik in 2023 in mijn vertrouwde omgeving verder aan mijn carrière kan bouwen, samen met mensen bij wie ik me goed voel", aldus Van Poppel. "Een contractverlenging in de eerste seizoenshelft is de grootste blijk van vertrouwen", geeft de Italiaan Petilli aan.