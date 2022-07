Opdoffer voor UAE: Tadej Pogačar verliest belangrijke knecht in de Tour de France

Na Luke Durbridge van BikeExchange-Jayco heeft ook George Bennett van UAE een dag na de rustdag positief getest op Covid-19. Dat heeft Team UAE op de sociale media bevestigd. "Bennett zal niet verder koersen in de Tour de France", klinkt het.

Een aderlating toch wel, want Bennett bewees vele jaren zijn nut in een ploeg voor het rondewerk bij Jumbo-Visma en verhuisde dit jaar naar UAE om voor de Tourwinnaar te gaan werken. Bennett maakte ook een behoorlijke indruk in de ritten naar La Super Planche des Belles Filles en Châtel les portes du Soleil.

Sadly our rider @georgenbennett tested positive for Covid-19 and will not continue today in the #TDF2022.



On Monday he was tested as per internal protocols of the team and returned a positive result. This was confirmed by a PCR test. pic.twitter.com/HCWDwWfgmD