🎥 Jonas Vingegaard staat stevig in het geel: "We hadden een plan"

Jonas Vingegaard staat in het geel na de etappe op de Grandon. In het flashinterview sprak hij over een droom en een plan.

In het flashinterview kon Jonas Vingegaard moeilijk uit zijn woorden komen. "Ik kan het niet geloven dat ik een rit in de Tour heb gewonnen en het geel neem", zei hij. "Het is ongelooflijk. Dit is een droom." Wout Van Aert kwam het interview even verstoren en Vingegaard feliciteren.

Van in de start viel Jumbo-Visma al aan. "We hadden een plan van bij de start", ging Vingegaard verder. "We gingen het lastig maken. Dat was beter voor Roglic en mij. Ik heb hier veel tijd kunnen pakken dankzij mijn ploegmaats."

Tadej Pogacar kon Vingegaard niet volgen op de Col du Grandon. "Nochtans vond ik Pogacar op de Galibier heel sterk. Ik was daardoor onzeker of ons plan wel zou lukken. Op de Grandon viel ik dan aan om te zien hoe Pogacar zou reageren. Nu ga ik het geel verdedigen en vechten tot in Parijs", sloot Vingegaard af.