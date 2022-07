Tadej Pogacar strijdvaardig na het verlies van het geel: "Ik wil revanche nemen"

Tadej Pogacar heeft op de Col du Grandon 2'51" op Jonas Vingegaard verloren en daarmee ook de gele trui. Na de streep klonk hij strijdvaardig.

Het was niet de beste dag uit de carrière van Tadej Pogacar. Hij kon Jonas Vingegaard op de Grandon niet volgen. "Jumbo-Visma heeft me vandaag bestookt", zei Pogacar. "Ze hebben goed gereden. Tactisch zat het goed bij hen. Voor mij was het op de laatste klim moeilijk. Ik weet niet hoe het komt."

Pogacar verloor uiteindelijk 2'51" op Vingegaard. In het klassement staat hij nu 3e op 2'22" van Vingegaard. Na de streep klonk Pogacar strijdvaardig: "Ik wil revanche nemen. De Tour is nog niet gedaan. Vandaag verlies ik bijna 3 minuten. Morgen win ik misschien 3 minuten."