Wout Van Aert beleeft een rustige dag: "Het was niet nodig om te versnellen"

Wout Van Aert heeft op weg naar Megève een rustige dag beleefd. "Het was niet nodig om te versnellen", zei hij.

De 10e rit in de Tour moet de 1e echt rustige dag geweest zijn voor Wout Van Aert. Hij mengde zich niet om mee te gaan in de vroege vlucht. "Het duurde wel even tot de vroege vlucht weg was", zei hij. "Dus dat was even moeilijker. Het was ook de 1e dag dat de vroege vlucht volledige vrijheid kreeg. Het was dus een beetje rustiger."

In de achtervolging moest Jumbo-Visma ook nauwelijks werken. "Team UAE Emirates leidde de achtervolging en hun tempo was net hoog genoeg", ging Van Aert verder. "Daardoor was het niet nodig om te versnellen. Ook kon Tadej Pogacar daardoor nog net zijn gele trui behouden. Ik denk dat hij van de gele trui houdt. Wat ook normaal is."