Franse euforie? Bardet ineens tweede maar die is op zijn hoede voor Alpe d'Huez: "Opnieuw een groot gevecht"

Ineens is niemand minder dan Romain Bardet de tweede in de stand. Met de Alpe d'Huez die om de hoek loert, is er voor hem geen tijd om te gaan zweven.

Bardet verkondigde in aanloop naar de Tour om niet eens mee te zullen doen voor het klassement. Met de favorietenrol van Pogačar en de blokken van Jumbo-Visma en Ineos, hielden toch al weinigen met hem rekening voor het podium. Maar kijk, na de rit naar de Granon staat Bardet knap tweede. "Het was een hele zware dag", blikt de Fransman van Team DSM terug. "Zoals verwacht was het de eerste grote dag voor het algemeen klassement. We hadden niet verwacht dat het al zo zwaar zou zijn op de Col du Télégraphe, maar ik deed nog mee voor de prijzen." TEVREDEN Bardet kon een paar keer terugkeren uit de achtergrond. "De jongens deden een supergoede job om mij terug zo vooraan te brengen. Nadien moesten de benen spreken. Ik ben vrij tevreden met hoe de dag verlopen is." Dat zal wel, als het je de tweede plaats in de stand oplevert. Bardet weet echter ook wel dat er op de Alpe d'Huez een nieuwe belangrijke afspraak aankomt. "Het zal opnieuw een groot gevecht worden."