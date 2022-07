Tour de France: Intermarché-Wanty-Gobert met 2 renners in de vroege vlucht, Tom Pidcock maakt indruk in de afdaling en nog een coronageval bij UAE

Het peloton is weer onderweg voor een nieuwe tocht door de Alpen. De vroege vlucht is vertrokken en in het peloton is het rustiger dan op weg naar de Granon. Bij Team UAE Emirates is er een nieuw coronageval opgedoken.

Het duurde een tijdje tot de vroege vlucht tot stand kon komen. Uiteindelijk reed Kobe Goossens weg met 5 andere renners. In schuifjes kwamen daar nog enkele andere renners bij, zoals Louis Meintjes. Op de Galibier versplinterde de kopgroep. Vanuit het peloton gingen Tom Pidcock en Chris Froome op zoek naar de kopgroep. Ze stortten zich in de afdaling van de Galibier. Froome kon met moeite Pidcock bijhouden. Pidcock had tijdens de afdaling geen schrik om risico's te nemen en hij liet even alles en iedereen achter. In de vallei naar de Croix de Fer kwam de kopgroep weer bij elkaar. In het peloton controleerde Jumbo-Visma. NIEUW CORONAGEVAL BIJ UAE Bij Team UAE Emirates woedt corona nog altijd rond. Ploegleider Joxean Matxin moest de Tour verlaten na een positieve coronatest. Ook Vegard Stake Laengen en George Bennett moesten de Tour al verlaten na een positieve coronatest. Buenos días, ahora soy yo el que tiene que decir adiós al principal objetivo del año.



Anoche dí positivo en COVID-19 en el control interno que hace el propio equipo.



Creyendo y apoyando a muerte a los chicos y a todo el equipo, aún queda Tour

💪🏽💪🏽💪🏽💛💛💛 pic.twitter.com/s0JwVVtw8d — Joxean Fdez. Matxin (@Matxin_) July 14, 2022