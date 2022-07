'Aanpassingen van de plannen: op het programma van Remco Evenepoel komt toch nog een rittenkoers bij'

Een wijziging op het programma van Remco Evenepoel. Een rittenkoers die volgende maand op het menu staat, zal dan toch op zijn aanwezigheid kunnen rekenen.

Het gaat over de Ronde van Burgos, die doorgaat van 2 tot en met 6 augustus. Remco Evenepoel was eerst nog van plan om deze wedstrijd over te slaan, om zo fris mogelijk aan de start van de Vuelta te komen. Evenepoel heeft er nochtans mooie herinneringen aan: in 2020 won hij een rit en stond hij ook helemaal bovenaan in het algemeen klassement en het jongerenklassement.

Op de voorstelling van de Tour-ploeg van het vrouwenteam van Patrick Lefevere vernam Het Nieuwsblad dat nu toch een andere beslissing genomen is in de opbouw naar de Vuelta. Remco Evenepoel zal dan toch aan de start verschijnen in de Ronde van Burgos.

NIEUWS IN DE MARGE

Het is niet voor het eerst dat op zo'n persbabbel nog ander nieuws te rapen valt. Onlangs geraakte op de persconferentie rond de voorstelling van sponsoren Soudal en Quick-Step bekend dat Julian Alaphilippe de Vuelta zal rijden, aan de zijde van Remco Evenepoel dus.