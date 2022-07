🎥 Tom Pidcock vindt op zijn eigen, ludieke manier verkoeling in de hitte

Dat het warm was in en naar Carcassonne? Dat is het understatement van de week misschien wel, nu al. Dan maar afkoeling zoeken.

Ijszakken, windturbines, heel veel water over het hoofd gieten, ... Alles wat een beetje verkoeling kon bieden werd gebruikt door de teams onderweg naar Carcassonne. Cooling down, @tompidcock style ⛲️😄#TDF2022 pic.twitter.com/Tz4OMeZW56 — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) July 17, 2022 Met temperaturen rond en boven de veertig graden was het ook na de race zo snel mogelijk afkoelen voor alle renners. Speelvogel Tom Pidcock vond de beste manier. Hij trok meteen na de streep naar een plaatselijke fontein om er wat in het water te gaan spartelen.