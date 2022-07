De nevenklassementen in de Tour de France: voor Wout Van Aert en Tadej Pogacar kan het nog moeilijk mislopen

Het is rustdag. Een perfect moment om nog eens de nevenklassementen te overlopen. Voor de groene en witte trui lijkt het al beslecht. Ook voor het ploegenklassement is er een groot verschil. Enkel het bergklassement lijkt nog spannend te worden.

Wout Van Aert begon als topfavoriet om de groene trui te winnen. Hij heeft bij het begin van de slotweek een enorme voorsprong. Van Aert heeft meer dan het dubbele van de punten op zijn naaste belager Tadej Pogacar. Pogacar zal er wellicht weinig aandacht aan schenken. In de slotweek zijn er nog maximaal 290 punten te verdienen, maar door de aard van de slotweek kan enkel pech hem nog van de trui houden.

Wout Van Aert (378 punten) Tadej Pogacar (182) Jasper Philipsen (176) Mads Pedersen (158) Fabio Jakobsen (155)

Ook voor de witte trui was er vooraf 1 absolute topfavoriet. Tweevoudig Tourwinnaar Pogacar leek op voorhand geen concurrentie te hebben. Na 2 weken staat nog 1 renner min of meer in de buurt van Pogacar. Tom Pidcock staat op 6'27", maar wellicht wordt dat verschil in de Pyreneeën groter. Pogacar heeft een hoger doel en dat is de gele trui. Door zijn achterstand zal hij moeten aanvallen. Aanvallen die Pidcock nog geen enkele keer heeft kunnen volgen.

Tadej Pogacar (60h00'50") Tom Pidcock (+6'27") Brandon McNulty (+57'43") Matteo Jorgenson (+58'42") Andreas Leknessund (+1h13'44")

© photonews

Het bergklassement wordt een ander paar mouwen. Op dit moment staat Simon Geschke op kop met 46 punten, maar de concurrentie staat in de buurt. De volledige top 6 is met 11 punten van elkaar gescheiden en ook daaronder staan er nog renners die nog heel wat bergpunten kunnen nemen. In totaal zijn er nog 111 punten. Mogelijk zal de beslissing op de laatste Pyreneeëncol vallen of pas nadien op een bergje van 4e categorie.

Simon Geschke (46 punten) Louis Meintjes (39) Neilson Powless (37) Jonas Vingegaard (36) Giulio Ciccone (35) Pierre Latour (35) Tom Pidcock (28) Anthony Perez (26) Tadej Pogacar (26) Chris Froome (22)

Tot slot is er ook nog het ploegenklassement. Veel ploegen geven daar geen aandacht aan. Pas op het einde kijken de ploegen die vooraan staan daarvoor. Mogelijk passen ze hun tactiek daarvoor aan. Op dit moment staat INEOS Grenadiers aan de leiding. Jumbo-Visma en Groupama-FDJ lijken nog de enige uitdagers.