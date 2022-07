Sergeant zag Wout van Aert teruggeroepen worden: "Goede beslissing, maar dat hij niet wint heeft daar niet mee te maken want ..."

Marc Sergeant zag Wout van Aert opnieuw meegaan in een vlucht en uiteindelijk nog tweede worden in de massasprint. Hij laat zich uit over de zaak.

"Het was de juiste beslissing van de ploeg om hem terug te roepen uit de vlucht", aldus Marc Sergeant in zijn analyse bij Het Nieuwsblad. "Opnieuw met drie man op pad zoals richting Longwy, dat had geen kans van slagen. Een herhaling van dat scenario was te vermijden." Impact Het uurtje voorin heeft volgens Sergeant wel niets te maken met het feit dat Wout van Aert net iets tekort komt in de sprint. "Neen, daar heeft het volgens mij niet mee te maken. Misschien heeft het wel een impact gehad dat Wout aan Laporte heeft gezegd dat die zich over Vingegaard mocht ontfermen na de valpartijen van Kruijswijk, Benoot en Vingegaard."