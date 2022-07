Secondespel op komst? "Kans groot dat Jumbo met geel voor Vingegaard en groen voor Van Aert naar huis mag"

Jumbo heeft met geel voor Vingegaard en groen voor Van Aert alles in handen. Een secondenspel zou het wel nog kunnen worden in de strijd voor geel.

Met die waarschuwing komt Jurgen Van den Broeck bij Sporza. De nummer 3 uit de Tour van 2010 komt terug op het tijdsverlies van Pogačar op de Granon. "Hij is nog steeds zo jong en maakte misschien een foutje met grote gevolgen door te weinig te eten of te drinken. Het zal zeker niet aan zijn conditie gelegen hebben want die is heel goed."

STRIJD VAN MAN TEGEN MAN

Hoe ziet Van den Broeck het nog verder evolueren? "Jumbo-Visma kende de laatste dagen ook heel wat klappen dus ik verwacht een strijd van man tegen man. In de Pyreneeën kan nog zo ontzettend veel gebeuren. Het asfalt is er doorgaans slechter dan in de Alpen, het is er bijzonder zwaar."

Wie heeft dan de beste papieren? "De kans is groot dat Jumbo-Visma uiteindelijk met het geel voor Vingegaard en het groen voor Van Aert naar huis mag, maar die voorsprong van 2 minuten zal niet blijven staan. Ik verwacht dat Pogačar tijd terug zal pakken in de Pyreneeën en dan krijgen we een secondestrijd in de tijdrit", is de voorspelling van de voormalige klassementsman.