Tiesj Benoot start met pijn in de heup aan de slotweek van de Tour

Tiesj Benoot start de slotweek met zorgen. Door zijn val in de rit naar Carcassonne heeft hij last aan zijn heup.

Het wordt een zware slotweek voor Tiesj Benoot. Niet alleen door het parcours, maar ook door zijn rechterheup. Heel zijn rechterkant is geschaafd en doet pijn.

Toch ging Benoot losrijden. Anders zou hij helemaal opstijven en dat is volgens hem niet de bedoeling. Zo zei hij aan Het Nieuwsblad. Ook denkt hij niet aan opgeven. Hij wil Jonas Vingegaard tot het laatste bijstaan, maar beseft dat hij voor een marteling staat. Zeker ook in de hitte.

Door de schaafwonden verliest Benoot extra vocht. Als hij er water over zou kappen, zou het er niet aangenamer op maken. Benoot kan er ook nog om lachen. Hij denkt dat hij door de nieuwe pijn minder last zal hebben van de pijn in zijn benen.