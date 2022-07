🎥 Strijder Jakobsen komt met schrik vrij en knokt verder in de Tour: sprinter houdt 17 seconden over op tijdslimiet

Wat een sprinter lijden kan in de Tour de France. Fabio Jakobsen heeft de strijder in zich naar boven moeten halen om te overleven. En overleven, dat doet hij.

Met vier zware beklimmingen was het parcours in de zeventiende etappe in de Tour de France niet van de poes. De tijdslimiet kon echt wel renners in de problemen brengen. Fabio Jakobsen wist dus waar hij voor stond: vechten om toch maar op tijd de aankomst te bereiken.

Aan aanmoedingen gelukkig geen gebrek. Die kwamen er van de toeschouwers, maar ook van meerdere ploegmaats en stafleden die hem boven op de top van de slotbeklimming stonden op te wachten. Daar volgde ook de verlossing.

Watch these incredible images!



The Wolfpack encouraging @FabioJakobsen in the final meters of the #TDF2022 stage, as he pushes hard to make it inside the time limit by 17 seconds!



What a fighter! pic.twitter.com/zgMVP33dOQ — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) July 20, 2022

Niet enkel omdat de rit achter de rug was, maar ook omdat Jakobsen binnen de tijdslimiet is gebleven! De Nederlander van Quick-Step Alpha Vinyl had nog zo'n... 17 seconden over. Jakobsen overleeft dus om nog een extra dag te vechten om in de Tour te blijven. Nog één zware bergrit rest hem, maar Parijs is toch weer een stukje dichterbij. Daar meesprinten op de laatste dag is uiteraard wat hem zo motiveert.