Annemiek van Vleuten kent haar ploegmaats in haar jacht op de eindzege in de Tour de France Femmes

Movistar heeft zijn selectie voor de Tour de France Femmes bekendgemaakt. Annemiek van Vleuten kent zo haar ploegmaats in haar jacht op de eindzege.

Een van de topfavorieten aan de start van de Tour de France Femmes is Annemiek van Vleuten. Ondertussen kent ze ook haar ploegmaats om te proberen de eindzege te pakken. Van Vleuten krijgt Emma Norsgaard, Aude Biannic, Arlenis Sierra, Sheyla Gutierezz en Paula Patiño mee.

Bij Movistar weten ze dat alle druk na de zege van van Vleuten in de Giro Donne bij hen ligt. Ze verwachten al de 1e verschillen in het klassement in de 3e rit naar Epernay. Rit 4 stipten ze aan als een gevaarlijke rit door de gravelstroken onderweg.