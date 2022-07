Enric Mas is hard voor zichzelf: "Ik had in de vroege vlucht moeten zitten"

Enric Mas staat er na de 16e rit in het klassement minder goed voor. Op weg naar Foix maakte hij een slechte beurt.

Na enkele kilometers vertrok de vroege vlucht. Daarin zaten 29 renners, waaronder Matteo Jorgenson die ploegmaat is van Enric Mas. Ook Mas wou meezitten. "Ik zat ingesloten toen ze wegreden", vertelde Mas via zijn ploeg. "Het is mijn fout en van niemand anders."

Op de Port de Lers probeerde Movistar nog met 3 man weg te rijden, maar daarna kwamen de aanvallen van Tadej Pogacar. Daardoor mislukte ook die poging. "Onze opzet pakte niet goed uit", zei Mas. "In de finale hadden we verder moeten voorliggen, maar we blijven proberen."

Nadien kon Mas op de Mur de Péguère niet meer volgen. Aan de finish verloor hij veel tijd. Hij is weggezakt naar plaats 11 op 12'45". Het podium is definitief weg. Voor een plaats in de top 10 moet hij op Tom Pidcock 2'34" goedmaken.