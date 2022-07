Geen kwantiteit, wel kwaliteit: knechten van Pogačar rijden bijna iedereen murw met fenomenale beklimmingen

Nog drie stuks had Pogačar over. Knechten. Die hebben wel iets fenomenaals gedaan in de zeventiende Tourrit. Veel kwantiteit heeft UAE niet meer, kwaliteit nog wel.

Velen dachten ongetwijfeld dat Pogačar maar één echte helper meer over had: Brandon McNulty. Want Hirschi en Bjerg, die hadden we de hele Tour eigenlijk nog niet gezien. Maar kijk, Hirschi had een betere dag en Bjerg was al helemaal imposant. Op de Hourquette d'Ancizan keerde Bjerg terug naar de kop van de groep der favorieten en begon een waanzinnig tempo op te leggen.

Tal van renners gingen overboord en niet de eerste de besten. Adam Yates, nummer zes in de stand: weg. Tom Pidcock, nummer tien in de stand: weg. Bjerg bleef beuken dat het een lieve lust was en op de top was de groep dan ook danig uitgedund. Straffe beklimming van de Deen.

Op de volgende beklimming was het aan Brandon McNulty om over te nemen en die was zo mogelijk nog imposanter. Met uitzondering van Vingegaard moesten alle andere klimmers lossen. Quintana, Bardet, Thomas, Kuss: geen van hen was in staat om het tempo van McNulty te volgen.

De vraag was dan: hoe lang zou McNulty het nog moeten volhouden op de Peyragudes. Tot op zo'n 800 meter van de meet, zo bleek! De derde plaats in de rit en de prijs van de strijdlust was zijn meer dan verdiende beloning. Hoed af voor Bjerg en McNulty na deze etappe.