Geraint Thomas blijft strijden voor zijn plaats in het klassement

Geraint Thomas staat nog altijd op het podium. Al moest hij in de 16e rit veel strijd leveren om in het zog van de gele trui te blijven.

In de 16e rit in de Tour moest Geraint Thomas elke keer lossen bij een versnelling van Tadej Pogacar op de Port de Lers, maar hij kwam elke keer terug. Ook toen Team UAE Emirates en Jumbo-Visma op de Mur de Péguère tempo reden, kon Thomas niet volgen. HIj won in het begin van de afdaling kwam hij weer aansluiten.

"Ik voelde me goed", zei Thomas. "Op de steilste stroken van de Péguère raakte ik nooit in paniek. Ik bleef mijn eigen tempo rijden. Adam Yates was daarbij een goede steun. Op de laatste stroken had ik nog iets over en maakte ik een groot deel van de achterstand goed. Het was goed dat Daniel Felipe Martinez op de top wachtte. Hij maakte de laatste 100 meter goed. Daarna bleef hij tempo rijden om het gat met Romain Bardet zo groot mogelijk te maken."

Thomas staat nog altijd 3e in het klassement. Het verschil met plaats 4 is groter geworden. Nairo Quintana staat daar nu. Hij heeft 1'32" achterstand op Thomas.