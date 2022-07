Tadej Pogačar looft beresterke ploegmaats: "Ik ben al blij met de ritzege, ik blijf optimistisch"

Tadej Pogačar blijft na zijn derde ritzege in deze Tour optimistisch, ook al lost Jonas Vingegaard hem voor geen vin.

Pogačar won de koers op weg naar Peyragudes, maar maakte in het klassement amper iets goed. Wat overheerst dan na deze etappe? "De ritzege is al ongelooflijk. Zoals de ploeg reed, ook al zijn we maar met vier: daar mogen we met zijn allen trots op zijn. Zonder Rafa (Majka, red.), George (Bennett, red.), Vegard (Laengen, red.) en Soler. We kunnen niet meer doen dan dit."

Ik ga in rit van morgen weer proberen

Voor alle duidelijkheid: Pogačar zet een derde eindzege op rij nog niet uit zijn hoofd. "Voorlopig ben ik blij met de ritzege en kijk ik uit naar de rit van morgen. Dat is een nog zwaardere rit, ik blijf dus optimistisch. Ik ga dan weer proberen."

Dan moet de ultieme poging komen. Tot het uiterste te gaan, doet hij eigenlijk wel elke dag. "Ik heb alles gegeven. Ik moest gewoon winnen, iets anders was niet aan de orde. Niet enkel Brandon McNulty heeft sterk gereden, ook Mikkel Bjerg en Hirschi. Mikkel leek een ware klimmer. Hij legde zo'n hoog tempo uit, een tempo dat me met vertrouwen deed rondrijden. En Brandon deed het geweldig. Een speciale vermelding voor hem."