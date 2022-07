Vooruitblik naar slotklim van morgen stemt leider Vingegaard positief: "Blij dat ik Pogačar heb kunnen volgen"

Ook na de voorlaatste bergrit is Jonas Vingegaard leider. Hoezeer Pogačar ook probeert, het ziet er steeds meer naar uit dat Vingegaard die leiding niet gaat afgeven.

Vingegaard moest zich boven op Peyragudes wel neerleggen bij de tweee plaats. "Natuurlijk had ik de etappe graag gewonnen, maar een aankomst als deze ligt hem gewoon beter", bleef de Deen van Jumbo-Visma realistisch. "Het was vechten en ik ben blij dat ik Pogačar en McNulty heb kunnen volgen."

Zijn ploeg had het wel niet onder de markt: Vingegaard moest het op de laatste twee beklimmingen zelf zien klaar te spelen. "Het is nooit fijn om op de voorlaatste beklimming geïsoleerd te zitten, maar ik kan het de jongens absoluut niet kwalijk nemen. Ze hebben keihard gewerkt."

Ik bekijk het van dag tot dag

Voelt hij de eindwinst stilaan al dichtbij komen? "Ik bekijk het van dag tot dag. Morgen zal Pogačar het opnieuw proberen en dan is het aan mij om hem te volgen. De beklimming van morgen is langer en ligt mij over het algemeen beter." Een veelbelovend perspectief voor de gele trui.