Geraint Thomas staat zo goed als zeker op het podium: "Er zijn nog 2 dagen"

Geraint Thomas staat op plaats 3. Het verschil met plaats 2 en plaats 4 is te groot om nog op te schuiven of te zakken. Zelf focust hij nog op de volgende 2 ritten.

Na Hautacam staat Geraint Thomas stevig op de 3e plaats. Het verschil met David Gaudu is meer dan 3 minuten. De kans is klein dat Gaudu nog het podium haalt. Voor Thomas is de kans ook klein dat hij nog een plaats opschuift. Het verschil met Tadej Pogacar is meer dan 4 minuten.

"Er is nog de rit naar Cahors", zegt Thomas. "Ze voorspellen zijwind. Dus niets is makkelijk in deze Tour. Daarna volgt de tijdrit. Ik ga proberen en herstellen. Ik zal er mij op voorbereiden."

"Op weg naar Hautacam ging het op en af. Toen de strijd op de Spandelles begon, koos ik voor mijn eigen tempo. Daarom ook dat ik voor hen ging rijden. Op Hautacam zelf probeerde ik bij hen te blijven tot het steilste stuk. Om daarna mijn eigen tempo te kiezen. Ook had ik het even moeilijk en zag ik dat ik lek stond. Daarna moest ik gewoon nog Daniel Felipe Martinez volgen."