Wout Van Aert verbaast weer: "Ik ben nooit bezig geweest met de rit of de bollen"

Wout Van Aert is 3e geëindigd op Hautacam. Hij verbaasde daarbij zichzelf. Ook maakte hij nog kans op de bergtrui.

In de vroege vlucht zat ook Wout Van Aert. Samen met Tiesj Benoot reed hij voor het peloton uit. Dat maakte deel uit van het plan van Jumbo-Visma. "We wilden aanvallen en tijd pakken", zei Van Aert aan Sporza. "Het waren in deze rit langere en steilere beklimmingen. Dat lag Jonas Vingegaard beter."

"Ik zat met Benoot in de vlucht", ging Van Aert verder. "Om later Vingegaard bij te staan. Uiteindelijk heb ik nog mij op kop gezet en alles nog eens uit elkaar getrokken. Daarbij heb ik mezelf verbaasd. Het bleek ook de juiste zet te zijn."

Aan de voet van de slotklim naar Hautacam had Van Aert samen met Thibaut Pinot en Daniel Felipe Martinez nog een van 2,5 minuten. "Maar ik heb nooit aan de ritzege gedacht", zei Van Aert. "Ik wist ook niet dat ik nog de bollentrui kon winnen. Dat hoorde ik pas achteraf. Het was de bedoeling om altijd voorin te blijven. Er was nooit een scenario om weg te blijven. Dat ging ook niet met die voorsprong die te beperkt was."