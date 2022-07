🎥 Bradley Wiggins steekt de draak met protestvoerders in Tour: "Sorry, dat is mijn schuld!"

Ook in de 19e etappe van de Tour de France versperden enkele protestanten de weg van het peloton waardoor de wedstrijd even tot stilstand kwam. Wanneer iedereen kon passeren, gingen de vluchters opnieuw op pad en werd hun voorsprong opnieuw bijeen gefietst.

Waarvoor demonstreerden ze? Daarvoor heeft Bradley Wiggins een simpele verklaring. De voormalige Tourwinnaar volgt de koers nu vanop de motor voor Eurosport en kwam met de verklaring: het is namelijk voor hem.

Op 22 juli 2012 veroverde Bradely Wiggins de gele trui in Parijs en won hij de Ronde van Frankrijk. "Het is de tiende verjaardag van mijn overwinning in de Tour en enkele van mijn vrienden zijn nu van de pub op straat getrokken om de wereld eraan te herinneren dat het 10 jaar geleden is", zegt hij met een knipoog vanop de motor.

