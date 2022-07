Laporte met mond vol tanden na eerste Tourritzege: "Wout van Aert zei dat het voor mij was, dat brengt geluk"

Christophe Laporte stond enigszins met de mond vol tanden, nadat Wout van Aert in zijn dienst gereden had en de Fransman het zelf dan ook nog kon afmaken.

"Ik kan het maar moeilijk beseffen", opende Laporte zijn flashinterview. "De ploeg had me het vertrouwen geschonken." En Van Aert in het bijzonder, zijn peptalk bracht wel wat teweeg. "Wout van Aert had ook kunnen sprinten, maar hij zei dat het voor mij was. Dat brengt geluk, want de laatste keer dat hij dat zei was in Parijs-Nice."

SCHITTERENDE DAG

In de laatste kilometers moest Laporte het nog wel zelf klaarspelen. "Ik geraakte met een jump vooraan en heb me dan gelanceerd. Het is ongelooflijk. Ik was al supergelukkig om in de Tour te verblijven. Ook al kon ik geen specifiek resultaat voorleggen, maar ik amuseerde me met de ploeg. Ik kreeg nu de kans om in de Tour te winnen. Het is een schitterende dag."

Bovendien breekt Laporte de ban voor zijn land: hij is de eerste Fransman die een etappe wint in deze Tour de France. "Ik ben zeer gelukkig. Als ik met mijn ritzege ook het publiek en mijn gezin gelukkig maak, betekent het des te meer."