Van Aert bezig met recordaantal punten voor groen en in de wolken met zege ploegmaat: "Kon mijn oren niet geloven"

Het is op een wolk fietsen voor Van Aert. Nu won weer een andere ploegmaat en zelf heeft hij het record qua punten voor de groene trui in zicht.

Het blijft maar duren voor Jumbo-Visma. "Het is waanzinnig. Ik kon mijn oren niet geloven toen ik het in de radio te horen kreeg", beseft Wout van Aert in een reactie bij Sporza ook dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. "Ik was met Nathan Van Hooydonck aan het binnenbollen. Ik voelde me niet fantastisch en na wat Christophe Laporte allemaal al voor mij gedaan heeft in het voorjaar en in deze Tour..."

Van Aert had Laporte zijn goedkeuring gegeven om voor eigen succes te gaan. "Halfweg in de rit zei ik hem: "Je moet zelf voor uw kans gaan. Ik ga proberen om samen met Nathan en Tiesj Benoot om Jonas Vingegaard uit de gevarenzone te houden. Dan kun jij u concentreren op de sprint". Hij krijgt één kans en hij maakt het zo af. Geweldig."

ZONDER STRESS IN FINALE

Zelf sprinten, daar waagde Van Aert zich dus niet aan in Cahors. "Moest ik nog punten moeten pakken voor groen, had ik het wel geprobeerd. Ik voelde me niet heel goed en het deed me deugd om eens een dag zonder stress die finale in te kunnen gaan."

Van Aert heeft 460 punten in het puntenklassement. Nog 17 punten en hij evenaart het record van Sagan. Iets dat nu toch wel zijn aandacht heeft gekregen. Ik sta er heel kort bij. Het zou wel iets extra mooi zijn. Eerst was dit niet iets waar ik bij stilstond, maar nu ben ik er wel mee bezig omdat het vrij realistisch is. Al ga ik er ook geen zotte dingen voor doen.