Nog een opgave in de Tour: Nathan Van Hooydonck past wegens familiale redenen voor tijdrit

Het beeld van Nathan Van Hooydonck op een tijdritfiets krijgen we in de Tour helaas niet meer te zien. Een opgave enkele dagen voor het einde is zonde, maar er zijn belangrijkere dingen in het leven.

Dat weet Nathan Van Hooydonck als geen ander. Hij heeft privé al moeilijke tijden doorstaan en past nu voor de tijdrit en dus ook de laatste rit in de Tour de France vanwege familiale redenen. Dat heeft zijn ploeg Jumbo-Visma laten weten op sociale media.

Jumbo-Visma wenst hem alvast veel sterkte en dat doen wij uiteraard ook. Zo komt er in elk geval een vroegtijdig einde aan de Tour de France van Nathan Van Hooydonck. Ook hij was de voorbije een belangrijke pion en had zijn aandeel in het succes.

Van Hooydonck imponeerde onder meer door de aanval van Van Aert op weg naar Calais mee in te leiden en deed recent nog kopwerk op de Aubisque. Geen wonder dat ze bij zijn team meeeleven met deze uitstekende werkkracht.