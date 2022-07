VOORBESCHOUWING RIT 20: Van Aert er op gebrand om deze keer wel allerbeste te zijn op de tijdritfiets in de Tour

Wout van Aert dacht op de eerste dag van de Tour reeds dat hij de beste was op de tijdritfiets toen hij de tijd van Ganna klopte. Yves Lampaert dook er nog duidelijk onder.

Een geweldig begin van deze Tour de France was dat. Sindsdien is het qua wielerspektakel niet meer opgehouden, maar we zijn nog niet aan het einde. In de invididuele tijdrit van Lacapelle-Marival naar Rocamadour van 40,7 kilometer kunnen de hardrijders zich nog eens helemaal plat leggen. En de klassementsmannen zullen zich misschien nog een laatste keer uitpersen, al was het maar voor de eer.

HEUVELACHTIGE TIJDRIT

Het is dus een veel langere tijdrit dan die in Kopenhagen aan het begin van de Tour. Die was slechts 13 kilometer lang en ook volledig vlak. Dat laatste kan je van de tijdrit naar Rocamadour zeker niet zeggen. Om het als klimtijdrit te bestempelen is ook overdreven, maar het parcours loopt zeker over glooiende wegen. Zelfs in het eerste deel van de tijdrit, dat toch grotendeels in dalende lijn gaat.

In Aynac (na 10 kilometer) en Gramat (na 22 kilometer) liggen al twee tussenpunten. Nadien liggen er toch wel enkele pittige knikjes op het parcours. Tussenpunt nummer 3 ligt in Couzou, op 8 kilometer van de aankomst. Van de laatste 2 kilometer zijn anderhalve kilometr oplopend.

VAN AERT VS GANNA

Wie in aanmerking komt voor de ritzege, zal dus afhangen van wie zich nog echt kan opladen voor deze opdracht. In de eerste plaats wordt een duel tussen Van Aert en Ganna verwacht. In zijn huidige vorm kan het zeker lukken voor Van Aert om na zijn tweede plek in Kopenhagen nu eerste te eindigen. Al zal Lampaert uiteraard maar al te graag zijn huzarenstukje van in het begin van deze Tour willen herhalen.

© photonews

Het is een tijdrit die gele trui Jonas Vingegaard ook wel goed moet liggen en een derde ritzege zou nog een extra glans geven aan zijn Tourzege die er zit aan te komen. Of veert Tadej Pogačar nog eens recht, om te laten zien dat zijn tijdperk nog lang niet voorbij is? Ook van Küng en Thomas mag een goede tijd verwacht worden. Nog een laatste keer alles geven voor de renners en dan lonkt Parijs.