Glorie voor Jumbo-Visma met Vingegaard als Tourwinnaar: "Dat droom werkelijkheid is geworden, is niet te beschrijven"

Parijs halen betekende glorie voor Jumbo-Visma. Jonas Vingegaard pronkte daar als Tourwinnaar. Tourwinst was de missie van hem zelf en de ploeg en die is vervuld.

"Dit betekent alles voor me", zegt de nieuwe Tourwinnaar. "Het is de meest prestigieuze prijs in het wielrennen. De allergrootste wedstrijd ter wereld." Vingegaard nam zijn dochtertje mee op het podium in Parijs. "Het maakt me trots dat ik dit succes met mijn gezin kan delen."

De suprematie van Jumbo-Visma in deze Tour de France was enorm. "We hebben in de voorbije weken als ploeg fantastisch gepresteerd. We gaan dit zeker vieren. Ik wil ieder lid van de ploeg bedanken. Zowel de renners als alle stafleden."

Dit is het mooiste moment uit mijn leven

Vorig jaar reed Vingegaard in de Tour bergop al een keertje weg van zijn concurrent Pogačar. Het bleek de vertrouwensboost die nodig was om een jaar later succes te boeken. "Sinds vorig jaar geloofde ik erin dat ik de Tour kan winnen. Dat mijn droom nu werkelijkheid is geworden, is niet te beschrijven. Dit is het mooiste moment uit mijn leven."