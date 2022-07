Performance manager looft straffe stoten Van Aert maar is ook duidelijk: "Wout gaat niet voor klassement in 2023"

Wout van Aert weet zelfs zijn eigen performance manager weten te verbazen. Maar hét klassement nastreven, dat gaat er ook in 2023 niet van komen.

"Wout gaat niet voor een klassement in de Tour of toch al zeker niet in 2023", is Mathieu Heijboer, performance manager van Jumbo-Visma, klaar en duidelijk in Het Laatste Nieuws. "Het is in onze ploeg geen item en al helemaal niet bij Wout."

"Hij streeft een zo breed mogelijke erelijst na, maar in de eerste plaats mikt hij op Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Bovendien ligt zijn vermogensdrempel relatief gezien nog een pak lager dan Roglič en Vingegaard", verklaart Heijboer. "Wout kan lang mee bergop, maar niet elke dag."

VERMOGEN OP CAP BLANC NEZ NOOIT EERDER GEZIEN

Wat niet wil zeggen dat ze bij Jumbo-Visma niet onder de indruk zijn van alle knalprestaties van hun renner. Het eerste exploot in de Tour was de aanval op Cap Blanc Nez. "Tijdens die inspanning duwde Wout een vermogen dat ik nog nooit eerder zag. Extra straf is dat hij eenmaal boven op Cap Blanc Nez zijn inspanning gewoon doortrok en elf kilometer lang een jagend peloton afhield."

En als je Wout van Aert heet, kan het allemaal nog indrukwekkender. Hij was de man die Pogačar deed kraken op Hautacam. "Achteraf zei Wout dat het een van zijn beste dagen ooit op de fiets gaf. De cijfers geven hem gelijk. Voor mij misschien de strafste stoot van de hele Tour."