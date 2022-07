Fabio Jakobsen blikt terug op zijn Tourdebuut: "Ik geef mezelf een 7+"

Fabio Jakobsen heeft zijn Tourdebuut erop zitten. Bij Wielerflits kwam hij terug op zijn debuut.

Op dag 2 was het al meteen prijs voor Fabio Jakobsen. Hij won in Nyborg de 1e massasprint. "Er waren uiteindelijk maar weinig sprintkansen", vertelde hij aan Wielerflits. "3 in totaal. Ik heb er toch eentje van gewonnen. Over het sprinten tijdens de 1e week was ik tevreden, maar spijtig genoeg heb ik dat niet zoveel kunnen laten zien."

Dat niet veel kunnen laten zien komt onder meer door de aard van het parcours. "Het was niet echt een Tour op maat van de spinters", zei Jakobsen. "Ook was het volgens andere renners een uitzonderlijke Tour qua snelheid, koerstactiek en aanpak. Ik heb elke dag als een eendagskoers ervaren. Ik had nooit het idee dat er ruimte was voor herstel."

Jakobsen vindt het over het algemeen een geslaagde Tour: "Ik geef mezelf een 7+. Ook Patrick Lefevere was tevreden. Er zijn nog wat werkpuntjes. Wat normaal is natuurlijk."