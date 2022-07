Straffe primeur Tour de France 2024 komt steeds dichterbij

De Tour de France van 2024 wordt er een met trendbreuken en primeurs. Eentje komt steeds dichterbij, zo blijkt.

De Champs-Élysées in Parijs zou zowaar niet de aankomstplaats zijn na drie weken Tour, omdat er in 2024 ook Olympische Spelen zijn in Parijs.

De Grand Départ zou voor Italië zijn - ook dat wordt een absolute primeur. De voorbije weken werd er weinig over toegegeven, maar stilaan wordt het steeds duidelijk.

Nice

De laatste tourrit zou in 2024 voorbehouden zijn voor Nice in plaats van in Parijs. De burgemeester van Parijs gaf al aan dat niet eindigen in Parijs geen taboe is, nu heeft ook de minister van Sport laten weten dat Nice beter zou zijn dan Parijs.

En de burgemeester van Nice liet zich aan AFP ook al horen dat Nice er zeker voor openstaat. Nu moet de ASO zijn fiat nog geven.