Tadej Pogacar komt met opvallende beslissing over vervolgprogramma 2022

Tadej Pogacar had nog wilde plannen voor 2022, maar in samenspraak met zijn team is het geweer nu toch van schouder verlegd.

Tadej Pogacar stond op de oorspronkelijke inschrijflijst voor de Vuelta d'Espana, waar hij revanche zou kunnen nemen na de tweede plek in de Tour de France. Hij zou er moeten strijden met onder meer Primoz Roglic en Remco Evenepoel, maar het feestje gaat nu niet door. Geen Vuelta De Sloveen zal na de Clasica San Sebastian aankomend weekend een maand rust nemen en de Vuelta aan zich laten passeren. Zijn team UAE heeft op zijn webstek het resterende programma laten weten voor 2022, met onder meer het WK en wat eendagswedstrijden: 30 Juli San Sebastián Classic

28 Augustus GP Plouay

9 September GP Quebec

11 September GP Montreal

25 September WK

1 Oktober Giro Dell’Emilia

4 Oktober Tre Valli Varesine

8 Oktober Il Lombardía

