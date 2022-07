Tussen mirakel en wonder: neemt Egan Bernal deel aan de Vuelta?

De voorbije weken was te horen dat Egan Bernal de Vuelta zou rijden, maar dat is nog geen zekerheid.

De Colombiaan botste in januari tijdens een trainingsrit op een stilstaande bus. Even werd zelfs voor zijn leven gevreesd. Toen het levensgevaar geweken was, was er de vrees dat hij niet meer zou kunnen koersen.

Bernal brak 11 ribben, 2 ruggenwervels, zijn knieschijf en het dijbeen bij die valpartij. Als bij wonder kan hij volgende week al weer koersen in de Ronde van Burgos.

Er werd al geopperd dat hij de Vuelta zou rijden, maar het valt nog te zien of hij een koers van drie weken effectief aan kan.

“Als ik mag kiezen tussen nog een keer de Tour winnen of mijn eerste Vuelta, dan neem ik het laatste. Want dan ga ik de geschiedenis in als winnaar van alle drie de grote rondes”, droomt Bernal bij Het Laatste Nieuws.