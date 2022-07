Zijn Herentals is klaar om 'Groene Hulk' Wout van Aert te ontvangen

De ene noemt hem 'Wout van Mars', de andere de 'Groene Hulk'. Wout van Aert wacht in Herentals alleszins een onthaal om u tegen te zeggen.

Wout van Aert zal wel degelijk aan de start van het Natourcriterium van Herentals verschijnen, hoewel de winnaar van de puntentrui in de Tour de France komende zaterdag de Clásica San Sebastián zal overslaan wegens een verkoudheid. Een criterium rijden is natuurlijk veel minder zwaar en zeker dat van Herentals wil Van Aert dus niet missen.

Van Aert is in Herentals geboren en zal als lokale held ongetwijfeld gevierd worden. Op het criterium in Roeselare vond Van Aert al dat hij ontvangen werd als een rockster. Zijn ontvangst in Herentals zou nog wel eens een overtreffende trap kunnen aannemen.

"We verwachten veel volk vandaag voor onze Groene Hulk", staat op de Facebookpagina van stad Herentals te lezen, samen met de omschrijving van het parcours. Een bijnaam waar weinig tegen in valt te brengen, gezien de suprematie van Van Aert in de strijd om groen in de Tour de France. Er wordt opgeroepen om zo veel mogelijk met de fiets te komen. Het criterium zelf gaat van start om 19u30.