Michal Kwiatkowski past voor de Ronde van Polen, Richard Carapaz kopman bij INEOS Grenadiers

De Ronde van Polen start op zaterdag, maar dat zal zonder thuisrijder Michal Kwiatkowski zijn. Hij is nog herstellende van een hersenschudding. 10 dagen geleden viel hij tijdens een training in Frankrijk. Daarbij liep hij geen breuken op. Wel een hersenschudding. Kwiatkowski zal moeten rusten. Daardoor kan hij de Ronde van Polen niet rijden.

A year full of setbacks and comebacks...and even more setbacks. I crashed 10 days ago on my training ride in France. Luckily no broken bones, but due to a concussion rest is essential for recovery. I am sad not to compete for my home fans, but I'll be back. Again@INEOSGrenadiers