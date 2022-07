José De Cauwer bekent: "Ik deed van de domme en zo misschien Tour gewonnen"

José De Cauwer is een man van vele oorlogen. En ooit won hij met Greg LeMond de Tour de France als ploegleider. Daarover heeft hij nu wel wat bekentenissen gedaan.

“Ik probeerde altijd de lieve te zijn en alleen maar ernstige fouten te maken als het iets opbracht. Bijvoorbeeld het moment toen Greg LeMond op Alpe d’Huez voor zijn trui reed met Fignon en Delgado heb ik Cyrille Guimard toch een tweetal kilometer achterop gehouden”, aldus De Cauwer bij Sporza.

“Tot zijn voorbumper eraan moest en mijn achterbumper, maar op die manier heb ik toch LeMond twee kilometer langer in het spoor van Fignon kunnen houden. Heeft dat de acht seconden opgeleverd die hij later overhad?”

Van de domme

“Dat weten we nooit, maar feit was wel dat het twee kilometer duurde voor Fignon kon zeggen dat LeMond zat te schokschouderen. En de jury maar teken doen dat ik Guimard moest laten passeren en ik die van de domme deed terwijl de radio aanstond.”

© photonews

“En ik kan je verzekeren: Guimard was niet van de minste. Hij was heel fanatiek en is heel wat voeten moeten oprijden om mij voorbij te raken. De mensen stonden toen echt midden op de weg, er waren geen hekken zoals nu en dergelijke. Onze spiegels klapten continu naar binnen.”

“Een maniertje om mensen weg te krijgen was met de ruitensproeier werken naar buiten toe, op warme dagen was het ook enkel wat schrikken. Mooie truc was om naar een vrouw met niet te veel kleren aan, bijvoorbeeld in badpak, even te sproeien en dan was dat een gelach zoals kinderen aan het stuur van een auto.”