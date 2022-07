🎥 Beelden tonen gevaarlijke slotkilometer in de Ronde van Polen

De 1e rit van de Ronde van Polen werd gewonnen door Olav Kooij. Achteraf was er ook wat te doen over de slotkilometer die aan de massasprint voorafging.

Bij het ingaan van de slotkilometer van de 1e rit in de Ronde van Polen was er een massale valpartij in het peloton. De reden was een uitstulping in de dranghekken. Onder meer Johan Jacobs en Sam Oomen moesten opgeven als gevolg van die val. Ze startten niet meer in de volgende rit.

Achteraf was het ook nog gevaarlijk voor de renners. Net voor een bocht naar rechts was er een verkeerseiland waar de renners rond moesten. Ook stonden er enkele palen op dat verkeerseiland. Op 500 meter van de streep was er nog een boch naar links. Net na die bocht was er ook een verkeerseiland.

Olav Kooi, el hombre del Jumbo Visma se lleva la etapa 1 del #TDP22



Caída en el último kilómetro ⚠️ pic.twitter.com/YbYQQY3k6j — Cristian A. Gómez (@cristiandres_g) July 30, 2022

Zo lijkt de Ronde van Polen weinig geleerd te hebben van 2020. Toen eindigde een vlakke etappe met een massasprint. De laatste hectometers ging bergaf. Daardoor lag de snelheid in de sprint automatisch hoger. Fabio Jakobsen kwam ook zwaar ten val bij die snelheden met grote gevolgen. Gevolgen die bij lagere snelheden minder groot hadden kunnen geweest zijn.