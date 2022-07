Jordi Meeus sprint naar een 3e plaats in Polen: "Normaal moest Sam Bennett sprinten"

Jordi Meeus is naar een 3e plaats gesprint tijdens de 1e rit in de Ronde van Polen. Nochtans was dat niet het plan, zei hij achteraf.

De 1e rit in de Ronde van Polen was voor de sprinters. "Het was heel rustig tot de laatste 25 km", zei Jordi Meeus via Bora-Hansgrohe. "Het plan was om te sprinten met Sam Bennett. Ik zou voor hem de spurt dan aantrekken. Spijtig genoeg slaagden we niet in onze opzet. Bennett verloor mijn achterwiel. Dat is een schande, want daarvoor hadden we alles goed gedaan."

Daardoor moest Meeus zelf sprinten. Hij sprintte naar een 3e plaats. "Ik denk dat we beter kunnen doen, maar dit is wel al een degelijke start."