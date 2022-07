Remco Evenepoel blikt vooruit naar de Vuelta: "Ik droom van ritwinst en een top 10 in het klassement"

Remco Evenepoel heeft nog niet zo lang geleden de Clasica San Sebastian gewonnen. Hij blikt al vooruit op de Vuelta.

Na zijn zege in de Clasica San Sebastian was Remco Evenepoel al richting het vervolg van zijn hoogtestage aan het gaan. Tijdens zijn tussenstop in Zaragoza had hij even de tijd om te bellen met Vive le Vélo.

Op het einde van het gesprek ging het ook over de Vuelta. "Ik heb veel vertrouwen voor de Vuelta", zei Evenepoel. "Ik droom van ritwinst. Of een klassement zou lukken, is alleszins moeilijk te voorspellen. Elk jaar zijn er voorbeelden van klassementsambities die uiteindelijk niet uitkomen, maar mijn absolute droom is een top 10 in de Vuelta. Met daarbij ook nog eens 2 ritten."

Hetzelfde verhaal deed Evenepoel bij Het Nieuwsblad. Daar vertelde hij ook dat als alles goed volgens plan verloopt, hij in de Vuelta nog enkele procenten beter zal zijn.