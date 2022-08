Gerben Thijssen uitgelaten na eerste WorldTour-zege: "Versla topsprinters waar ik als jonge renner naar opkeek"

De topsprinters uit de WorldTour kunnen er maar beter akte van nemen: Gerben Thijssen komt eraan. De snelle man van Intermarché behaalde zijn eerste overwinning op dit niveau.

Dat deed Thijssen door de tweede etappe in de Ronde van Polen te winnen. "Ik had aan mezelf beloofd dat ik eerstdaags de ploeg een nieuwe overwinning zou schenken. Maar om hier in Polen mijn eerste World Tour zege te pakken, dat is echt ongelofelijk!"

Een mijlpaal in de carrière van Gerben Thijssen. Er is nog een andere reden wat deze overwinning zo speciaal maakt. "Bovendien versla ik topsprinters waar ik als jonge renner naar opkeek, zoals Mark Cavendish", haalt Thijssen aan.

Ik voelde meteen dat ik Ackermann voorbij kon sprinten

"Roger Kluge lanceerde de sprint al op 300 meter van de streep. Pascal Ackermann kwam van achteruit met hoge snelheid opzetten, maar ik kon hem volgen en voelde al meteen dat ik hem nog voorbij kon sprinten om de zege te grijpen", deed de ritwinnaar het verhaal van de sprint.