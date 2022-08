Higuita pakt ritzege in Polen op slotklimmetje: "Kort, maar wel zeer steil"

Sergio Higuita heeft de derde etappe van de Ronde van Polen gewonnen in een sprintje bergop.

Het was voor Higuita al de vijfde overwinning van het seizoen. Op 200 meter van het einde zette hij aan richting overwinning. “Dit is een heel mooie overwinning. Ik moet het team bedanken, want dit is echt het werk van de hele ploeg. Iedereen heeft bijgedragen tot deze overwinning en de bijhorende leiderstrui”, klonk het bij de Colombiaan.

“De slotklim was echt super zwaar. Hij was kort, maar wel zeer steil. Toen ik jong was probeerde ik op training altijd te eindigen op dergelijke klimmen, om die dan vol op te rijden. In Colombia zijn er heel wat bergjes die lijken op de slotklim van vandaag.”

Nochtans leek hij niet helemaal goed te zitten. “Ik probeerde nog wat over te houden voor de laatste tweehonderd meter, want het is belangrijk dat je op het einde nog iets in de benen hebt. Als je jezelf al helemaal leeg rijdt in het begin van de klim, dan lukt het niet.”