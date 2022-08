Alpecin-Deceuninck bevestigt verwachte transfers met onder meer komst Hermans en geeft ook Australiër contract

Het was reeds publiekelijk bekend dat Hermans naar Alpecin-Deceuninck zou gaan en dat is nu ook door de ploeg officieel bevestigd. Hetzelfde verhaal is het bij Søren Kragh Andersen van DSM en Kaden Groves van BikeExchange-Jayco.

Vooral bij Hermans bleef de overstap niet zonder gevolg. Bij Intermarché-Wanty-Gobert waren ze niet te spreken over de manier waarop zijn vertrek verliet en het liet Hermans dan ook thuis van de Tour de France. Nadien werd alles wel uitgepraat, om het seizoenseinde niet al te zeer te hypothekeren.

