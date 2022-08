Duitser van Bahrein verslaat Démare in massasprint in Polen die verstoord werd door valpartij, Theuns in top vijf



Foto: © photonews

De Ronde van Polen en valpartijen: die geschiedenis kennen we wel. Arnaud Démare was één van de kandidaat-ritwinnaars in de vijfde rit, maar werd nog geklopt door een snelle man van Bahrein Victorious. In een etappe over glooiende wegen, werd het een gevecht tussen de resterende vluchters uit de ontsnapping en het peloton. Fedorov, Quinn en Würtz Schmidt waren nog voorop op het laatste klimmetje. Daar werd Fedorov door de twee anderen gelost en door het peloton opgeslokt. Op een kleine drie kilometer van de aankomst waren ook Quinn en Würtz Schmidt er aan voor de moeite. Een valpartij in de laatste bocht verstoorde het werk van een aantal sprintersploegen. Er bleef niet heel veel volk meer over om te sprinten. BELG IN TOP VIJF Voor de ritzege ging het aan de meet vooral tussen Phil Bauhaus en Arnaud Démare. Bauhaus toonde zich in deze chaotische omstandigheden de snelste. Nikias Arndt maakte de top drie compleet. Edward Theuns plaatste zich ook nog goed en werd vijfde.



