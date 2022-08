Nederlander Arensman rijdt nog sneller dan Ineos-duo en wint klimtijdrit in Ronde van Polen

De capaciteiten van de Nederlander Arensman kwamen in de klimtijdrit in de Ronde van Polen helemaal tot uiting. Een Ineos-duo presteerde ook sterk, maar Arensman was nog sneller.

De klimtijdrit van 11,8 kilometer was een belangrijke afspraak voor alle renners die een klassement nastreven. Klimmen en hardrijden: Thymen Arensman kan het allebei. Dat demonstreerde de Nederlander van DSM door aan de aankomst nog zeven seconden sneller te zijn dan de op één na beste tijd. Die liet de Amerikaan Magnus Sheffield noteren. Hem kennen we uiteraard nog als winnaar van de Brabantse Pijl. Ook de Brit Ethan Hayter kwam sterk voor de dag, maar die moest nog een secondje extra toegeven op Arensman. Dit trio vormde dus de top drie in de rituitslag. HAYTER LEIDT IN KLASSEMENT Hayter heeft ondanks zijn derde plaats in de rit wel nog een grote troost: hij beperkte de schade voldoende om aan de leiding te gaan in het algemeen klassement. Hayter heeft in de rangschikking elf seconden voorsprong op Hayter en achttien seconden op Bilbao.