Dan toch nog naar de Vuelta? Primož Roglič traint al opnieuw

De opgave van Primož Roglič in de Tour kwam er niet voor niets. Hij had namelijk volgens de overlevering enkele ruggenwervels gebroken, al werd dat nieuws nooit bevestigd.

Roglič kwam ten val in de kasseienrit en moest later opgeven in de Tour de France, terwijl ploegmaat Vingegaard de eindzege pakte.

Trainen

De Vuelta d'Espana kwam daardoor ook op de helling te staan, maar ondertussen is de Sloveen wel al opnieuw aan het trainen.

En zo is de Vuelta misschien alsnog een mogelijkheid voor de klimmer, die de voorbije jaren telkens dé man was in Spanje.