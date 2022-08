Patrick Lefevere duidelijk: "Zonder Spaanse motoren won Evenepoel met drie minuten verschil" en "Dat was risky"

Patrick Lefevere zag Remco Evenepoel vorige week uitpakken met een ferm nummertje. En hij was onder de indruk, hoe kan het ook anders.

"Misschien is het niet gepast om te zeggen van je eigen renner, maar Remco Evenepoel was fenomenaal", aldus Patrick Lefevere in zijn column in Het Nieuwsblad.

"Van zo ver aantrekken? Ik vond het een beetje risky, zeker toen ik zag dat in de achtervolging de twee renners van INEOS alleen samen weg raakten."

Spaanse motoren

"Dan moet je mij de Spanjaarden niet leren kennen. De motor van de Spaanse tv was continu aan het aantrekken voor Spaans kampioen Rodriguez."

"De Spaanse motoren overdrijven altijd. Hadden ze dat niet gedaan, dan had Evenepoel met drie minuten verschil gewonnen."