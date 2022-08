Verfrissend: "Moet ik nu hoog van toren gaan blazen? Ik heb nog niets bewezen" en "Dan had ik beter voor pingpong gekozen"

Julie De Wilde was de jongste deelneemster aan de Tour de France, maar maakte een aantal dagen flinke indruk. En ze is ook zeker niet op haar mondje gevallen.

Julie De Wilde is nog steeds maar 19 jaar, maar mocht in de Tour de France een paar dagen de witte leiderstrui dragen als beste jongere.

Door ziekte moest ze drie dagen voor tijd afscheid nemen van die witte trui, maar op karakter reed ze de Tour wel uit.

© photonews

"De Tour was mooi, maar ik zou toch ook graag eens een koers winnen", blijft Julie De Wilde zelf met de voetjes op de grond in Het Laatste Nieuws.

Pingpong

"Shari Bossuyt en ik worden altijd als 'de toekomst' genoemd in België, maar ik moet nu toch niet hoog van de toren gaan blazen? Ik heb nog niets bewezen."

Toch beseft De Wilde dat ze meer en meer in de kijker begint te lopen: "Als ik de aandacht niet zou aankunnen, dan had ik beter voor pingpong gekozen in plaats van voor wielrennen. Dat zit echt in de lift qua aandacht."