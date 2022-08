Israël-Premier Tech doet een opvallende zet en Lotto Soudal sprokkelt punten: de strijd voor de WorldTour gaat naar zijn laatste 2 maanden

De strijd om het behoud binnen de WorldTour gaat onverminderd verder. De Vuelta begint eraan te komen en daarna zijn er niet veel wedstrijden meer die veel UCI-punten zouden kunnen opleveren.

Het was het opvallendste nieuws van vorige week: Dylan Teuns verlaat Bahrain-Victorious en gaat meteen aan de slag bij Israël-Premier Tech. Wie de wielerwereld een beetje volgt, weet meteen dat het over het behoud binnen de WorldTour gaat. Ploegleider Dirk Demol zei aan Het Nieuwsblad dat ze zouden liegen als de ploeg zou zeggen dat het er niets mee te maken heeft.

Israël-Premier Tech dreigt momenteel uit de WorldTour te vallen. Met Teuns binnengehaald te hebben, willen ze het tij doen keren. Ze zetten hem alleszins in voor de Vuelta en de Italiaanse klassiekers in het najaar. Teuns kan immers op veel parcoursen uit de voeten en kan zo veel UCI-punten opleveren. Momenteel heeft de 10e renner van de ploeg nog maar 123 punten verzameld. Met Teuns erbij zou dat wel eens kunnen veranderen.

© photonews

Net boven Israël-Premier Tech staat Lotto Soudal. Zij leken in de zomer stilgevallen, maar dankzij de zege van Victor Campenaerts in de Tour of Leuven telt Lotto Soudal 125 punten extra. Jasper De Buyst eindigde 4e in dezelfde wedstrijd, maar hij behoort niet tot de 10 beste renners van de ploeg. Dus die 60 punten leveren op dit moment niets op.

Bij Lotto Soudal zijn ze al het hele seizoen bezig om degradatie uit de WorldTour te voorkomen. Ploegleider Nikolas Maes en Campenaerts vertelden in eht verleden al dat degradatie uit de WorldTour niet zo'n grote ramp zou zijn, maar de grote baas John Lelangue vertelt het tegenovergestelde. Lotto Soudal zal de renners in de koersen die bij hen passen, verder inzetten.

© photonews

Voor beide ploegen lijken de belangrijkste concurrenten Movistar, Cofidis, EF Education-EasyPost, Arkéa-Samsic en Team DSM te worden. Team BikeExchange-Jayco staat tussen die ploegen, maar sinds het begin van de Tour hebben ze zo veel punten gepakt dat ze meer dan 1000 punten boven de degradatiestreep staan. Terwijl ze net voor de Tour gelijk met Lotto Soudal stonden. Tenzij BikeExchange stilvalt, lijken zij gered.

In 2022 resten er nog iets meer dan 2 maanden. In die periode zijn er nog de Vuelta, het EK, het WK, de Ronde van Lombardije, Parijs-Tours, Plouay, de Canadese Koersen, Hamburg en nog enkele rittenkoersen en eendagskoersen. Dat zijn nog een pak punten, maar het einde van het seizoen begint te naderen. Alles zal in die laatste 2 maanden beslist worden om te bepalen welke ploegen de volgende 3 jaar tot de WorldTour zullen behoren.